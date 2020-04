Coronavirus. 142 malati, 14 decessi, 14 guarigioni I dati nel bollettino dell'Asl di Benevento

Sono 142 i casi di contagio da Covid 19 nel Sannio. Quattordici le persone decedute, quattordici le guarigioni. E' quanto emerge dal bollettino dell'Asl di Benevento.

In dettaglio sono 96 le persone che stanno affrontando il virus presso il proprio domicilio, 21 i ricoverati all'ospedale San Pio, 23 quelli in altre strutture, due i sanniti ricoverati in altre province.

Nel riparto per Comune il maggior numero di casi è stato registrato a Benevento con 32 casi (4 guarigioni), seguito da Paolisi con 22 contagi (2 guarigioni).

Ed ecco la situazione comune per comune:

Airola: 8 positivi (7 a domicilio, 1 al San Pio)

Amorosi: 3 di cui due a domicilio uno ricoverato

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia e una guarigione

Apollosa: 2 ricoverati in altre strutture

Bucciano: 2 casi di cui 1 a casa, l'altro ricoverato in altre strutture

Calvi: 2 di cui uno ricoverato al San Pio e l'altro in altre strutture

Castestelfranco in Miscano: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelpoto: un solo caso attualmente al San Pio

Ceppaloni: 7 casi di cui sei a domicilio e una persona ricoverata in altre strutture

Circello: 3 casi, 1 ricoverato a domicilio e due in altre strutture

Cusano Mutri: 8 positività, di cui 3 a domicilio, 4 al San Pio e una persona ricoverata in altra struttura e una guarigione

Foglianise: un caso guarito

Faicchio: un solo caso attualmente presso il proprio domicilio

Fragneto Monforte: un solo caso ia domicilio

Frasso Telesino: tre casi a domicilio

Guardia Sanframondi: due casi ricoverati al San Pio, una guarigione

Melizzano: un solo caso a domicilio

Montesarchio: tre casi tutti a domicilio

Moiano: un solo caso ricoverato in ospedale

Morcone: due casi a domicilio

Paduli: un solo caso a domicilio

Pago Veiano: 3 casi di cui due ricoverati al Rummo, uno in altre strutture

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Pesco Sannita: l'unico caso risulta guarito

Pontelandolfo: un caso a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: 3 casi di cui uno a domicilio, 2 ricoverati al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: 3 casi, di cui due a domicilio e una persona ricoverata al San Pio

San Giorgio del Sannio: 8 casi di cui 7 a domicilio, 1 in altre strutture e due guarigioni

San Leucio del Sannio: un solo caso ricoverato al San Pio

San Lorenzello: un solo caso ricoverato al San Pio

San Marco dei Cavoti: un solo caso ricoverato al San Pio

San Martino Sannita: un solo caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 4 casi totali, di cui 2 a casa, 1 al San Pio e 1 in altre strutture

Sant'Agata de' Goti: 4 casi a domicilio

Torrecuso: 2 casi di cui uno in casa, e una gurigione

Vitulano: due persone a domicilio