Covid19. IoXBn: esemplare impegno delle Forze dell'Ordine "Non è semplice far rispettare questo tipo di ordini"

L’Associazione Io X Benevento, intende ringraziare sentitamente tutte le Forze dell’Ordine che in questa emergenza sanitaria stanno facendo uno straordinario lavoro di controllo e contenimento.

Persone che lavorano in silenzio e che eseguono ordini spesso non troppo semplici da trasmettere e far rispettare alla popolazione, abbiamo percepito il grande senso di responsabilità e del dovere, stiamo apprendendo il loro impegno ed anche la loro solidarietà ed è doveroso prenderne atto e manifestare rispetto, gratitudine e riconoscenza.

Pertanto, Io X Benevento, ringrazia dal primo all'ultimo militare impegnato in questa emergenza, ai vari Dirigenti e Coordinatori, funzionari ed Ufficiali di tutte le Forze dell’Ordine.

Particolare e doveroso ringraziamento va al Comandante dei Vigili Urbani, Fioravante Bosco, non solo per l’apprezzatissimo lavoro fin qui svolto ma anche per tutte le volte che noi volontari di associazioni, ci siamo interfacciati, trovando in lui una figura umana e professionale capace di equilibrare il dovere militare con lo spessore umano risultando solidale con le esigenze e i bisogni dei cittadini senza mai interferire con il rispetto della legalità.