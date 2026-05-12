Lui, lei e 70 grammi di cocaina gettati nel water: arrestati Benevento. Fermati dai carabinieri: un 28enne in carcere, la compagna ai domiciliari.

Li hanno arrestati entrambi: lui è finito in carcere, lei ai domiciliari. E' il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Benevento nella zona di Santa Maria degli Angeli. E' qui che – secondo una prima ricostruzione – è stato bloccato Matteo L., 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, che era a bordo di una Ford Focus, intento a parlare con un’altra persona. Quando si è accorto della presenza dei militari, avrebbe cercato di liberarsi, senza esito, di un involucro in cellophane con poco più di 1 grammo di cocaina. Dalla strada all'abitazione, dove si sarebbe verificato un ulteriore tentativo di liberarsi dello stupefacente.

La compagna – Martina T., 25 anni, avrebbe infatti ritardato l’apertura della porta d’ingresso nel tentativo di guadagnare tempo per gettare la droga nello scarico del bagno. I carabinieri sono comunque riusciti a rinvenire all’interno del water, della cucina e della sala da pranzo un altro involucro con poco più di 66 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una forbice da cucina con le lame intrise di cocaina, 20 pezzi di cellophane trasparente già ritagliati e pronti per il confezionamento delle dosi, nonché un bicchiere di plastica con mezzo grammo di cocaina. IL tutto è stato sequestrato, al pari della somma di 7800 euro. Su disposizione del pm Olimpia Anzalone, il 28enne è stato condotto in carcere, mentre per la donna sono stati decisi i domiciliari- Sono difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione.