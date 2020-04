Bonus per attrezzature informatiche e spese babysitting A comunicarlo il sindaco Mastella e l'assessore Del Prete: ecco le misure previste dalla Regione

Dalla Regione nuove misure a sostegno delle famiglie. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, comunicano che "la Regione Campania ha pubblicato l’avviso che riguarda il bonus per l’acquisto di attrezzature informatiche e supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi o per le spese dei servizi di babysitting".

"La domanda per ottenere il bonus- viene precisato in una nota dell'Ente - potrà essere presentata dalle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni sull’apposita piattaforma della Regione dal 27 aprile al 7 maggio. La misura prevede un bonus 500 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro e un bonus di 300 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro. La compilazione avviene esclusivamente on line e alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti un valido documento di riconoscimento del richiedente nonché la certificazione Isee in corso di validità. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, la certificazione Isee deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati del minore convivente".