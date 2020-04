Corsa e passeggio lontano da casa, multate tre persone I controlli della polizia municipale

Sono state tre le sanzioni amministrative comminate dalla polizia municipale - il dato è contenuto in una nota - a carico di persone che sono state trovate, in maniera del tutto ingiustificata, lontane dal luogo del proprio domicilio, intente a correre o a passeggiare. Circa 150 i controlli effettuati oggi, con particolare attenzione alla pista ciclopedonale di SanVitale, all’area dell’Istituto agrario di Piano Cappelle e alle due zone maggiormenteinteressate dal passeggio delle persone, contrada Piano Morra, via Pacevecchia ecl’area del ponte Tibaldi.

“E’ stata una giornata particolare quella di oggi – dichiara il comandante Fioravante Bosco – in quanto non si è registrato un notevole afflusso di persone per strada. I miei uomini, nonostante tutto, hanno continuato a controllare quanti si sono spostati per le vie della città. Le prossime due settimane – conclude il capo della municipale – saranno ancora più importanti per arrivare a definire una possibile fase due. E’ bene quindi che tutti si attrezzino per un rispetto ancora più rigoroso delle regole imposte”.