Voucher sociali, il 22 aprile alle 12 scadrà il termine Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione

Il Comune di Benevento rende noto che è fissata alle ore 12 del 22 aprile 2020 la scadenza del termine di presentazione delle istanze per l’accesso alla misura dell’erogazione dei voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno quindi prese in considerazione.