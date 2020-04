Regolarizzare occupazione alloggi Erp, proroga al 20 luglio L'annuncio dell'assessore al Patrimonio Maria Carmela Serluca

L’assessore al Patrimonio, Maria Carmela Serluca, rende noto che, in relazione all’art. 9 comma 1 del regolamento Regionale n. 11/019 riguardante la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo legittimo degli alloggi di ERP di proprietà del Comune di Benevento (i cui termini, com’è noto, scadevano il 29 aprile), la Regione Campania ha provveduto a prorogare al 20 luglio 2020 il termine per la presentazione delle istanze. Le domande dovranno essere presentate tramite:

1. Pec da inviare al seguente indirizzo patrimonio@pec.comunebn.it

2. raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Benevento - Ufficio Patrimonio - Protocollo generale - Viale dell’Università - Benevento

3. consegna a mano nelle giornate e negli orari di apertura del protocollo generale.

L’assessore Serluca ricorda, inoltre, che i requisiti richiesti per la regolarizzazione sono:

occupare l’alloggio da almeno tre anni prima del 29 ottobre 2019, data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 11/2019;

non aver sottratto il godimento di altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;

non avere condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione, così come determinati all’art. 22;

il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11/2019;

Gli appositi modelli sono disponibili sul sito web del Comune di Benevento ( www.comune.benevento.it ) nella sezione Bandi ed avvisi e all’Albo pretorio online.