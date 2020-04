Covid19. Ancora un paziente dimesso. Ora al San Pio sono 24 I dati dell'ospedale di Benevento

Ancora un paziente dimesso dall'ospedale San Pio. Aumentano le guarigioni per i degenti del reparto Covid19 dell'azienda ospedaliera beneventana che si va lentamente svuotando.

E' quanto comunica l'azienda sanitaria nel consueto report aggiornato alle 18.

Sono attualmente 24 i malati ricoverati (21 sanniti, 3 di altre province): 4 sono in terapia intensiva tutti sanniti; 8 in pneumologia e sub intensiva 7 sanniti uno proveniente da altre province; 9 nel reparto malattie infettive di cui 7 sanniti e 2 di altre province; 3 a medicina interna tutti sanniti.

Oggi l'azienda registra il decesso di una donna di Baronissi.

Sedici, invece, i pazienti sospetti.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 22. Nove di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 20 su complessivi 191 ricoverati (sospetti 120 e accertati 71) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Dei 71 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, n. 53 sono residenti nella provincia di Benevento.