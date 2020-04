Io X Benevento attiva sportello assistenza psicologica Un servizio gratuito per i cittadini colpiti dall’emergenza pandemica Coronavirus

L’Associazione IO X BENEVENTO rende noto di aver attivato un servizio telefonico di assistenza psicologica gratuita per i cittadini colpiti dall’emergenza pandemica Coronavirus.

In un momento così drammatico ed emergenziale che coinvolge tutte le fasce della popolazione, in una quotidianità trasformata, invasa prepotentemente da paura, sofferenza, ansia, incertezza per il futuro e isolamento sociale, ove la popolazione è costretta a vivere in una condizione psicologica fortemente destabilizzata, grazie al supporto e alla competenza professionale della psicologa Dott.ssa Melania Catillo, l’Associazione IO X BENEVENTO, amplia la propria offerta sociale e offre un servizio di assistenza specifico completamente gratuito che mira a fornire strumenti per superare i disagi di natura psicologica.