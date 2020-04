Assemblea d’Istituto online per l'IIS Galilei - Vetrone Gli studenti che parleranno del delicato momento che ha investito anche il mondo della scuola

I rappresentanti degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento (Glauco Rampone, Daniele Lizza, Giovanni De Toma), con i rappresentanti di consulta provinciale (Ennio Gentile, Enzo Francesco Alloro), sono riusciti ad ottenere dalla Dirigente Scolastica, Angela Maria Pelosi, la convocazione della prima Assemblea d’Istituto online, tramite applicazione Zoom. L’assemblea vedrà l’interazione, non solo con i rappresentanti di classe, ma anche con tutti gli studenti.

Si parlerà delle varie problematiche legate alla didattica a distanza, causata dall’emergenza coronavirus. “La tecnologia ci viene in soccorso e siamo felici di annunciare – afferma Giovanni De Toma, rappresentante degli studenti – di essere i primi in Campania ad attuare questa forma di comunicazione allargata”.