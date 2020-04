Al Fatebenefratelli corso di preparazione al parto on line Decine le coppie iscritte alle video lezioni organizzate ai tempi del Covid-19

Ha riscosso grande interesse il primo appuntamento del Corso di preparazione al parto online organizzato dall'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

Ben 25 coppie hanno partecipato attivamente all'iniziativa ed altre richieste sono giunte successivamente; 37 lecoppie iscritte per i prossimi incontri programmati fino al mese di maggio.Una risposta a questi tempi di “distanziamento sociale”, un modo per mantenere il rapporto con i futuri genitori in attesa di un bambino.

L'iniziativa nasce dalla sensibilità e dalla collaborazione di tutta l’“equipe perinatale” (ostetriche e infermiere , ginecologi, pediatri, anestesisti e psicologi) del Fatebenefratelli al servizio delle “mamme in formazione”.

Le tematiche scelte per il primo incontro sono state accolte con tanto entusiasmo. Cercare di chiarire le idee ed i comportamenti durante questo periodo di pandemia è stato uno degli obiettivi che gli organizzatori si sono posti.

Parlare, quindi, di “gravidanza al tempo del Coronavirus” - ha dichiarato il dott. Vittorio Catarinella, ha consentito alle future mamme di interpretare correttamente i dati appresi tramite i media e soprattutto di capire il “percorso” a loro dedicato dall’Ospedale Fatebenefratelli.

Il passaggio da donna a madre, pronta ad accogliere una nuova vita in simbiosi col proprio corpo, è stato il messaggio del secondo focus sulle “modifiche del corpo” della donna in gravidanza (svolto dalla dottoressa Tirone).

"Ricordiamo - spiegano dal nosocomio del Rione Ferrovia - che il corso si svolgerà attraverso il collegamento Skype ogni martedì dalle 14. Saranno affrontate le seguenti ematiche: la partoanalgesia, il ritorno a casa, le cure al neonato e l’allattamento. Ci sarà anche una sessione sul papà in sala parto per approfondire insieme questa presenza attiva e così importante al momento della nascita (e dopo).