Scendono a 137 i malati di Coronavirus nel Sannio Diciannove i guariti nei numeri dell'Asl di Benevento

Scendono a 137 le persone residenti nel Sannio contagiate dal Covid 19. Quattordici le persone decedute e salgono a invece 19 i guariti che sono: 4 di Benevento, 1 di Apice, Cusano Mutri, Foglianise, Fragneto l'Abate, Guardia Sanframondi, Pesco Sannita, San Leucio del Sannio; 2 di Paolisi, San Giorgio del Sannio, San Salvatore Telesino e Torrecuso.

Questo il quadro che emerge dall'analisi dell'ultimo bollettino dell'Asl di Benevento.

In dettaglio sono 92 le persone che stanno affrontando il virus presso il proprio domicilio, 19 i ricoverati all'ospedale San Pio, 24 quelli in altre strutture e sempre due i sanniti ricoverati in altre province. Nel riparto per Comune il maggior numero di casi è stato registrato a Benevento con 31 casi, seguito da Paolisi con 22 contagi (2 guarigioni).

Ed ecco la situazione comune per comune:

Airola: 8 positivi (7 a domicilio, 1 al San Pio)

Amorosi: 3 di cui due a domicilio uno ricoverato

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia e una guarigione

Apollosa: 2 ricoverati in altre strutture

Bucciano: 2 casi di cui 1 a casa, l'altro ricoverato in altre strutture

Calvi: 2 di cui uno ricoverato al San Pio e l'altro in altre strutture

Castelfranco in Miscano: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelpoto: un solo caso attualmente al San Pio

Ceppaloni: 7 casi di cui sei a domicilio e una persona ricoverata in altre strutture

Circello: 3 casi, 1 ricoverato a domicilio e due in altre strutture

Cusano Mutri: 8 positività, di cui 4 a domicilio, 3 al San Pio e una persona ricoverata in altra struttura

Faicchio: un solo caso attualmente presso il proprio domicilio

Frasso Telesino: tre casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso ricoverato al San Pio.

Melizzano: un solo caso a domicilio

Montesarchio: tre casi tutti a domicilio

Morcone: due casi a domicilio e un terzo ricoverato in altre strutture

Paduli: un solo caso a domicilio

Pago Veiano: 3 casi di cui due ricoverati al Rummo, uno in altre strutture

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Pontelandolfo: un caso a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: 3 casi di cui uno a domicilio, 2 ricoverati al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: 3 casi, di cui due a domicilio e una persona ricoverata al San Pio

San Giorgio del Sannio: 8 casi di cui 7 a domicilio, 1 in altre strutture e due guarigioni

San Lorenzello: un solo caso ricoverato al San Pio

San Marco dei Cavoti: un solo caso ricoverato al San Pio

San Martino Sannita: un solo caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 2 casi totali, di cui 1 a casa e 1 al San Pio

Sant'Agata de' Goti: 4 casi a domicilio

Torrecuso: 2 casi di cui uno in casa, e una guarigione

Vitulano: due persone a domicilio