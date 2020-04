Festa della liberazione con bandiere esposte ai balconi In tempo di pandemia la tradizionale manifestazione si svolgerà anche cantando dalle finestre

Come sempre, anche questo 25 aprile la CGIL parteciperà con l’ANPI, unitamente alle altre Organizzazioni democratiche, alle celebrazioni della Liberazione dell’Italia dai nazi-fascisti e dal violento, opprimente ed oscurantista regime fascista.

"Questa importante ricorrenza - spiegano dalla Cgil sannita -, una festa che unisce, ancora una volta, l’intero popolo democratico italiano nel ricordo della Resistenza italiana, mito fondante della nostra repubblica democratica, quest’anno sarà vissuta con forme inedite a causa dell’emergenza sanitaria, ma con la stessa partecipazione razionale ed emotiva di sempre, anzi rafforzata, nella convinzione che fra poco saremo chiamati, tutti noi, ma soprattutto le nuove generazioni, ad un nuovo rinnovato sforzo per far ripartire il Paese, ad una nuova ricostruzione dell’Italia, ancora una volta spinti dai valori indelebili della Costituzione della Repubblica italiana, quelli dell'antifascismo, della Resistenza, della democrazia, della dignità del lavoro, della solidarietà e della libertà; nel segno dell’uguaglianza".

Come affermato nel documento della CGIL Nazionale “le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati, insieme alla CGIL e a tutto il Sindacato confederale, sono con le partigiane ed i partigiani di ieri e di oggi per dare forza alla memoria della Liberazione, frutto della volontà e della lotta unitaria di tante e tanti”.

La CGIL di Benevento si atterrà alle indicazioni dell’ANPI nazionale e del Comitato provinciale di Benevento. "Anche noi nel Sannio, quindi, alle ore 15 di sabato 25 aprile, esporremo alle nostre finestre e ai balconi i nostri simboli, le bandiere della pace, della CGIL, il tricolore, e canteremo insieme Bella Ciao, per rinnovare – come si legge nel comunicato dell’ANPI - l'impegno a difendere e promuovere la memoria e la forza di quegli ideali che hanno unito gli italiani 75 anni fa ed ai quali oggi ci rifacciamo in un tempo così travagliato e drammatico per il nostro Paese, ma convinti che uniti ce la faremo e costruiremo un futuro migliore, fondato sul lavoro, per tutti e per tutte”.