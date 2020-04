Covid 19. Nessun nuovo contagio al San Pio, oggi 4 guarigioni Scendono a 21 i pazienti attualmente ricoverati all'ospedale di Benevento

Nessun nuovo caso positivo di covid19 dagli 80 tamponi processati oggi all'ospedale San Pio di Benevento. Solo uno ha dato esito incerto e quattro risultati positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Inoltre, sono stati processati n. 16 test rapidi, tutti con esito negativo.



Aumentano invece le guarigioni con ben quattro dimissioni registrate solo oggi dal reparto Covid19 dell'ospedale San Pio di Benevento. E' quanto si legge nel consueto report dell'azienda sanitaria aggiornato alle 18 di oggi.

Scendono dunque a 21 i pazienti attualmente ricoverati presso il nosocomio sannita (18 sanniti, 3 di altre province): 4 sono in terapia intensiva tutti sanniti; 8 in pneumologia e sub intensiva 7 sanniti uno proveniente da altre province; 8 nel reparto malattie infettive di cui 8 sanniti e 2 di altre province; un solo caso a medicina interna.

Diciannove, tre più di ieri, invece, i pazienti sospetti.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 22. Nove di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 20 su complessivi 195 ricoverati (sospetti 124 e accertati 71) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Dei 71 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 53 sono residenti nella provincia di Benevento.