Covid19. Ancora due dimissioni al San Pio e ricoveri in calo Sono 20 ad oggi i pazienti ricoverati nell'ospedale di Benevento per Coronavirus

Ancora due dimissioni oggi al 'San Pio' di Benevento e scende così a venti il numero delle persone ricoverate per Coronavirus presso l'azienda ospedaliera del capoluogo. E' quanto emerge dal consueto report comunicato dal nosocomio sannita per oggi, mercoledì 22 aprile.

Delle venti persone ancora ricoverate in ospedale 17 sono sanniti, mentre 3 sono residenti in altra provincia. Di questi 4 sono in terapia intensiva, 7 in pneumologia sub-intensiva, 8 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive ed una a medicina interna.

I due pazienti dimessi oggi, inoltre, sono entrambi residenti in provincia di Benevento e vanno ad aggiungersi alle quattro dimissioni effettuate nella giornata di ieri. Sono, invece, 15 i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus di cui tredici sanniti e due residenti in altra provincia. Anche in questo caso numeri in calo rispetto al giorno precedente quando i pazienti sospetti erano diciannove.