Rinviata l'edizione 2020 di Benevento in Fiore La kermesse era in programma dal 15 al 17 maggio

Tra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, si aggiunge anche l’edizione 2020 di Benevento in Fiore, in programma dal 15 al 17 maggio 2020. A comunicarlo, in una nota, sono gli organizzatori dell'evento che precisano: “La mostra mercato nazionale dedicata alla botanica, al giardinaggio, all’arredo giardino, alle attrezzature, all’artigianato legato alle piante, alle tipicità, ai prodotti artigianali naturali e al benessere naturale, prodotta e organizzata da Sannitamania e col patrocinio della Regione Campania e del Comune di Benevento, è stata rinviata a data da destinarsi. Piante grasse, orchidee, alberi da frutto, le piante d'aria (tillandsia), bulbi, erbe aromatiche e molto altro: ogni anno come noto la bellissima villa comunale di Benevento ospita uno degli appuntamenti più attesi e amati della bella stagione. Tra il profumo delle rose, quello della menta cioccolato, del rosmarino e della maggiorana si possono comprare molte varietà di piante, alcune rare e preziose, e si possono chiedere consigli per il proprio giardino a chi è nato con il pollice verde”.

“Era già pronto e confezionato con gli standard qualitativi che sono propri a una rassegna nazionale - dichiara l’Associazione Sannitamania - ma, in ottemperanza allo stato di emergenza già proclamato dal Consiglio dei ministri, non è possibile ovviamente incentivare assembramenti di pubblico e presenze nazionali e internazionali".

"Con costante e vigile attenzione - affermano gli organizzatori - la produzione rimane al lavoro per assicurare una coerente continuità dell’evento, anche perché la chiusura dei negozi e dei mercati, la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, hanno messo in ginocchio l'intero comparto florovivaistico che proprio in questo periodo riesce a realizzare gran parte del proprio fatturato. Non possiamo che esprimere la massima solidarietà a quanti stanno ancora lottando e a quanti fronteggiano giornalmente le numerose difficoltà che l’emergenza ha comportato. Il nostro impegno sarà massimo nel cercare di organizzare l'evento il prima possibile, confidando in uno sviluppo favorevole alla pronta e prudente ripresa di tutti i settori di attività del Paese: Sannitamania apprezza la comprensione dei propri partner e del proprio pubblico e si adopererà per rinnovare l'appuntamento, proiettato in un futuro prossimo, a quando si potrà guardare con più serenità al domani".