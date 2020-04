Controlli anti Covid: una sola multa oggi in città Bosco: "Poche persone in giro anche grazie alla pioggia"

Una sola multa è stata comminata oggi dagli agenti della Polizia Municipale durante i controlli sul rispetto delle norme anti covid a Benevento. Gli agenti hanno continuato a pattugliare le strade e in particolare hanno effettuato numerose verifiche che hanno riguardato i pedoni fermati in strada.

“Anche oggi, come negli ultimi due giorni precedenti, le condizioni meteo ci hanno dato una mano – ha dichiarato il Comandante Fioravante Bosco – e di persone in giro se ne sono viste poche. Tutti coloro che responsabilmente rispettano le norme recate dal DPCM del 10 aprile e dalle ordinanze del governatore De Luca, finiscono per darci una grossa mano”.