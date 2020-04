Ferrovia Valle Caudina, Maglione: "Vitale l'accordo Eav e Rfi" Il deputato del Movimento cinque stelle annuncia: "Scriverò al Ministro"

"Le sorti della tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello devono tornare al centro del dibattito". Così in una nota il deputato del Movimento cinque stelle che evidenzia: "Occorre sciogliere tutte le incertezze legate al futuro di questo importante asse ferroviario per dare certezze ai lavoratori, aspetto su cui, comprensibilmente, le sigle sindacali chiedono una riflessione, e per assicurare un servizio efficiente e sicuro ai pendolari, soprattutto alla luce dei recenti episodi di deragliamento". Ed in merito, Maglione precisa: "Com’è noto, l’ex ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli aveva aperto un tavolo formale di trattativa tra Eav e Rfi per discutere gli aspetti di un eventuale passaggio. Ora quel tavolo va riattivato e deve portare a definire soluzioni concrete. Alla discussione deve necessariamente partecipare Trenitalia, affinché si discuta anche di servizio".

L'esponente del Movimento cinque stelle pertanto annuncia: "Personalmente scriverò direttamente al Ministro De Micheli, che ho già sollecitato con specifiche interrogazioni, affinché si proceda in tempi brevi a una nuova convocazione del tavolo. Ritengo, però, che anche il territorio debba far sentire la propria voce affinché la richiesta sia più corale possibile".

Un invito che Maglione intende estendere anche a tutti i sindaci della Valle Caudina: "A questo proposito inviterò i sindaci della Città Caudina a scrivere formalmente al Ministro per sostenere questa battaglia, come d'altronde già concordato nei mesi scorsi, coadiuvando così l’azione parlamentare. La sinergia tra i vari livelli istituzionali è un’arma importante per riuscire a dare risposte concrete ai cittadini e per questo tutti devono fare la propria parte. A prescindere dalla pandemia in corso - conclude Maglione - sulle quali stiamo investendo moltissime energie e determinazione, ora bisogna avere il coraggio di guardare oltre la situazione attuale per evitare di farsi trovare impreparati nella fase di ripartenza".