Covid – 19, un solo tampone positivo su 88 nel Sannio Nuovo caso in provincia di Benevento ma aumentano le dimissioni

L'azienda ospedaliera San Pio di Benevento comunica che nella ultime ore sono stati analizzati 88 tamponi. Di questi 12 sono positivi ma solo in un caso si tratta di un nuovo contagio che riguarda una persona residente nella provincia di Benevento. Inoltre, sono stati processati 11 test rapidi, tutti con esito negativo.

Ad oggi pomeriggio sono 20 i pazienti totali ricoverati nei reparti Covid del Rummo di Benevento. Di questi 17 sono della provincia sannita, 3 di altre province. I pazienti arrivati al San Pio dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 22. Nove di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al coronavirus deceduti alla data odierna ammontano a 20 su complessivi 200 ricoverati (sospetti n. 129 e accertati n. 72) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Venti decessi che però comprendono anche persone che erano state ricoverate nel capoluogo sannita ma erano residenti anche in altre province.

Dei 72 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 54 sono residenti nella provincia di Benevento.

Ed ancora: attualmente sono 4 i ricoveri in Terapia Intensiva, 7 e 7 in Pneumologia Sub Intensiva e Malattie Infettive, 2 in Medicina Interna. Un paziente è stato dimesso oggi, mentre le persone sospette sono 14, di cui 13 sanniti.