Continuano le dimissioni di pazienti Covid a Villa Margherita Una bella notizia dalla clinica privata

Gentili colleghi, vi comunico che in data odierna sono stati dimessi altri 6 pazienti dalla Casa di cura Villa Margherita di Benevento. Per loro doppio tampone negativo e guarigione. Una notizia accolta "con grande gioia di tutto il personale della Casa di cura".

Per domani, fanno sapere dalla clinica privata alle porte di Benevento, sono programmate altre 3 dimissioni di pazienti guariti.