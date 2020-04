Genitori piccoli della Moscati donano fondi per voucher mensa Mastella e Del Prete: “Si tratta di un piccolo, ma significativo gesto di solidarietà”

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, ringraziano, congratulandosi per il gesto esemplare, i genitori della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Moscati per aver deciso di donare i crediti dei loro pagamenti destinati alla mensa scolastica al fondo creato per la distribuzione di voucher e buoni pasto già messa in atto dal Comune di Benevento per le famiglie toccate duramente dall’emergenza coronavirus.

“A questi genitori – hanno dichiarato il sindaco Mastella e l’assessore Del Prete - che, con grande generosità in questo momento di grande difficoltà, hanno voluto che il Comune potesse disporre delle somme già versate per il pagamento dei pasti di cui i propri bambini avrebbero dovuto usufruire in questo anno scolastico, va il ringraziamento più sentito da parte dell’intera Amministrazione Comunale. Si tratta di un piccolo, ma significativo contributo che versa una nuova benefica goccia nell’oceano della solidarietà che irrora, ogni giorno di più, la nostra Comunità”.