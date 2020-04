Mastella lunedì al cimitero per rendere omaggio ai defunti L'annuncio del sindaco in vista della riapertura della struttura cimiteriale

“Lunedì mattina alle 9.30 sarò al cimitero con fascia tricolore a rendere omaggio a tutti i cittadini beneventani morti in questo periodo, i cui funerali sono stati svolti in condizioni precarie e anomale a causa della grave condizione epidemiologica”. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che questa mattina sulla sua pagina facebook ha comunicato in vista della riapertura del cimitero comunale del capoluogo sannita, prevista appunto per il 27 aprile, la volontà di rendere omaggio alle persone che sono venute a mancare proprio in questa fase di emergenza.