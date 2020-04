Codiv19. Al San Pio 22 ricoveri e una nuova dimissione I dati dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, venerdì 24 aprile

Sono 22 i pazienti ancora ricoverati per Covid-19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove anche oggi c'è stata una nuova dimissione di un cittadino della provincia sannita. Sono questi i numeri del consueto report comunicato dal nosocomio di Benevento per oggi, venerdì 24 aprile.

In particolare delle ventidue persone ancora ricoverate sono diciotto i pazienti provenienti dal Sannio, mentre quattro sono residenti in altra provincia. Di questi quattro sono in terapia intensiva, sette in pneumologia sub-intensiva, sei sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, tre a medicina interna e due nell'area isolamento Codiv dedicata. Sono dodici, infine, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, di cui undici del Sannio ed uno residenti in altra provincia. Sale a 74, pertanto, il numero dei pazienti accertati positivi al Coronavirus trattati dall'inizio dell'emergenza presso l'area Covid dedicata, di cui 56 sono residenti nella provincia di Benevento.