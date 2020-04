Pubblicato avviso per sostegno al fitto Per situazioni di emergenza socio-economica dovute anche al Covid 19

l sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche sociali, Luigi Ambrosone, rendono noto che è stato approvato l’avviso pubblico a "Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”.

L’avviso è rivolto a tutti i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 9 maggio 2020. L’ammontare del contributo da erogare è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità, per un importo massimo del contributo complessivo pari a € 600,00.

I cittadini che soddisfano i requisiti, possono inoltrare istanza, redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Benevento nella sezione “Misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà”, o dall’Albo Pretorio online nel seguente modo:

- via Pec: protocollogenerale@pec.comunebn.it

- Via mail: emergenzacovid@comunebn.it

- consegna a mano presso il Protocollo Generale in Viale dell’università 10 previa prenotazione telefonica rivolgendosi ai numeri 0824.772281 – 255 – 611 - 630.

Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 0824/77255– 668 – 630 – 611 dalle ore 9 alle ore 12 o inviare mail a emergenzacovid@comunebn.it.