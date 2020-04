Al via a Benevento sfalcio e pulizia aree verdi L'annuncio dell'assessorato all'Ambiente

E' ripartito a Benevento lo sfalcio e la pulizia del verde pubblico. Lo annuncia l'assessorato all'Ambiente si riparte dalla Villa Comunale, in vista delle riapertura e da rione Libertà, per poi approfittare dei restanti giorni di “lockdown” per intervenire nei punti solitamente più affollati e trafficati della città.

“Il decoro della città non è mai venuto meno – ricorda l'assessore Reale – ma nelle ultime settimane abbiamo privilegiato come si ricorderà le sanificazioni e la pulizia di strade e contrade. Ora possiamo tornare a occuparci del verde pubblico, dalla Villa vista la prossima riapertura alle aree solitamente più trafficate, approfittando del momento proprio per evitare di creare disagi a cittadini, automobilisti e lavoratori. Vogliamo così dare un segnale in vista della ripartenza e si spera di un graduale ritorno alla normalità, facendo sì che avvenga in una città pulita e in ordine”.