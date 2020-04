Polizia munipale: oggi 350 controlli e 6 sanzioni Il bilancio dell'attività svolta a Benevento

“Sono 350 i controlli effettuati in giornata sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni”. E' questo il bilancio dell'attività di controllo svolta in città dal corpo di Polizia municipale che inoltre comunica: “Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contra Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Sono state comminate sei sanzioni amministrative e sono stati svolti numerosi controlli anche sulle attività commerciali.

“L’odierna bella giornata ha fatto credere che in giro vi sia aria di smobilitazione – dichiara il comandante Fioravante Bosco – ma non è assolutamente così. I controlli della Polizia municipale continueranno rigorosi sino a quando non cesserà l’emergenza, e nel frattempo tutti coloro che incapperanno nei rigori della legge saranno sanzionati”.