Covid19. Un nuovo caso nel Sannio e 13 conferme di posività Al San Pio analizzati 81 tamponi. Oggi anche una nuova dimissione, ma i ricoveri sono ancora 23

Sono 81 i tamponi processati oggi, sabato 25 aprile, presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Di questi quattordici sono risultati positivi ma solo uno rappresenta un nuovo caso, mentre gli altri tredici si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'ospedale del capoluogo sannita, dove in giornata è stata effettuata anche una nuova dimissione ma aumenta seppur di una sola unità il numero dei pazienti ricoverati positivi al Coronavirus.

Sono 23, infatti, i pazienti ricoverati al San Pio (ieri erano 22) di cui tre sono in terapia intensiva, sette in pneumologia sub-intensiva, otto nel reparto di malattie infettive, tre a medicina interna e due nell'area isolamento Covid dedicata. In particolare dei 23 pazienti ancora in ospedale, diciannove sono sanniti mentre quattro sono residenti in altra provincia.

Aumenta di una unità anche il numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, che ad oggi sono tredici di cui solo uno residente fuori dalla provincia di Benevento.