Centocinquanta controlli, quattro sanzioni Gli accertamenti della polizia municipale

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 150 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Sono state comminate quattro sanzioni amministrative, e sono stati svolti numerosi controlli anche sulle attività commerciali per il rispetto dell’ordinanza n. 37 del 22.04.2020 del governatore De Luca, in tema di rispetto dell’orario di chiusura degli

esercizi commerciali nelle ore pomeridiane. “E’ stata senz’altro una giornata di transizione – dichiara il Comandante Fioravante Bosco – in attesa di ciò che avverrà lunedì con la semi-riapertura di alcune attività commerciali, tra i quali pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, nella sola modalità di prenotazione telefonica o consegna a domicilio. Pertanto – conclude Bosco - i controlli della Polizia municipale continueranno rigorosi sino al 3 maggio prossimo, in attesa delle nuove norme annunciate dal Governo”.