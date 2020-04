Covid-19, scende il numero dei ricoverati Dimessi due pazienti. 21 i degenti, 18 sono di Benevento ma aumenta il numero dei sospetti (18)

Scende a 21 il numero delle persone ricoverate per Covid 19 presso l'ospedale San Pio di Benevento. 18 i pazienti Sanniti, 3 quelli di altre province. Un dato positivo confermato anche da due nuove dimissioni avvenute questa mattina dai reparti Covid del nosocomio di Benevento. Restano tre le persone in terapia intensiva, 7 in Penumologia – sub intensiva, 8 in Malattie infettive e tre in medicina interna.

Venti i decessi – sono comprese anche le persone che erano state ricoverate al Rummo da altre province.

Sale invece il numero dei pazienti sospetti nell'area covid a ridosso del Pronto soccorso. Questa mattina alle 12 erano infatti 16, di cui 15 del Sannio. Tre in più rispetto a ieri, sabato 25 aprile.