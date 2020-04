Ospedale San Pio, il numero dei ricoveri nel Sannio Ad oggi 20 i pazienti positivi al Covid-19, dai 74 tamponi analizzati due conferme di positività

Nuovo decesso oggi al San Pio di Benevento di un paziente della provincia sannita (LEGGI QUI). E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita ed aggiornato alle ore 18 di oggi, domenica 26 aprile. Sempre in giornata presso l'ospedale di Benevento ci sono state anche due dimissioni di pazienti sanniti che vanno ad aggiungersi a quelle effettuate nei giorni precedenti.

Sono 20 ad oggi i pazienti ancora ricoverati per Covid-19 di cui diciassette della provincia di Benevento e tre provenienti da altra provincia. Di questi due sono ricoverati in terapia intensiva, sette nel reparto di pneumologia sub-intensiva, otto a malattie infettive e tre a medicina interna. Mentre sono sedici i pazienti che si sono sospetta possano aver contratto il virus, in aumento rispetto alla giornata di ieri quando invece erano tredici.

In particolare, nel report dell'ospedale viene precisato che i pazienti provenienti dalla casa di cura 'Villa Margherita', ricoverati a causa del Covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 23. Dieci di questi sono deceduti. I pazienti positivi al Covid-19 deceduti alla data odierna sono 21su complessivi 210 ricoverati (sospetti 134 e accertati 76) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Dei 76 pazienti accertati positivi al Coronavirus, trattati da febbraio presso l'area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.

In giornata inoltre presso l'azienda ospedaliera 'San Pio' di Benevento sono stati processati anche 74 tamponi, dei quali due sono risultati positivi. Ma i due test positivi, così come precisato dal nosocomio del capoluogo sannita, non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.