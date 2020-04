Mascherine bimbi, Asi Benevento già attiva Il presidente Barone scrive al Governatore De Luca

A proposito della sollecitazione del presidente della Regione Campania De Luca di accelerare con la produzione di mascherine per i bambini, gli ho appena inviato una missiva, e con lui al coordinatore della task force Covid-19 Giulivo, per comunicare loro che nell’area Asi di Benevento c’è un’azienda che già produce mascherine per i bambini”. A dirlo è il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone. “I bambini sono una risorsa e rappresentano il futuro, vanno aiutati ad uscire da questo momento di crisi e di difficoltà ed è giusto che le aziende pensino anche ai più piccoli. Finora le mascherine distribuite hanno interessato soltanto gli adulti, sarebbe opportuno che per giungere preparati alle prime e prossime ‘aperture’ si faccia qualcosa anche per i bambini. Per cui l’indicazione del presidente De Luca è da seguire e in questo senso un’azienda dell’Asi di Benevento è già pronta e preparata”, conclude il presidente Barone.