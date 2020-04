Covid19. Al San Pio sono 20 i pazienti ricoverati L'azienda ospedaliera dettaglia i numeri nel consueto bollettino

Sono 20 i pazienti ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento nel reparto dedicato al trattamento del Covid19. E' quanto comunica l'azienda ospedaliera nel consueto report. Dei 20 ammalati 16 sono sanniti e 4 provengono da altre province. Due le persone in terapia intensiva, 7 i ricoverati in pneumologia e subintensiva (6 di Benevento e 1 da fuori provincia); 8 i casi in terapia intensiva (6 sanniti e 2 da fuori provincia); 3 i casi nel ricoverati a medicina interna (2 del Sannio uno non sannita); 15 i pazienti sospetti. Nessuna dimissione, nessun decesso.

L'azienda ospedaliera ricorda che i pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 23. Dieci di questi sono deceduti. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 21 su complessivi 211 ricoverati (sospetti 135 e accertati 76) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Dei 76 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.