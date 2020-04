Liquidità: "Nel Sannio autorizzati quasi 8 milioni di euro" Maglione: "Richiesta 25mila euro accolta per 35 aziende, importi superiori per altre 58 imprese"

Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle, interviene relativamente alle risorse messe a disposizione per le imprese nell'ambito del decreto Liquidità "A distanza di una settimana, i dati relativi alla erogazione delle risorse previste nel decreto Liquidità forniscono un bilancio positivo in termini di accesso. Nella sola provincia di Benevento sono stati autorizzati un totale di € 7.752.300,00, cioè quasi 8 milioni di euro, parte del contingente nazionale di 3,3 miliardi di euro ripartiti tra 13.548 aziende. In particolare, nel Sannio sono state accettate domande per € 781.900,00 per 35 aziende con una media di € 22.340,00 a richiesta, nell’ambito della misura che prevede prestiti fino ai 25 mila euro per le imprese in difficoltà. Sempre nel nostro territorio sono stati autorizzati altri € 6.970.400,00 di per 58 aziende, con una media di € 120.179,31 di a richiesta, su altre linee di finanziamento previste nel decreto liquidità. E’ una prima risposta a un’emergenza totalmente inaspettata che si propone di dare un po’ di fiato alle imprese e che verrà ulteriormente integrata con il prossimo intervento economico (decreto Aprile). Si tratterà di un provvedimento importante su cui sta convergendo il massimo impegno da parte del Parlamento, affinché le misure siano ancora più efficienti nella consistenza e nella tempestività".