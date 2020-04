Coronavirus. Al 'San Pio' 19 ricoveri e una nuova dimissione I dati dell'azienda ospedaliera di Benevento

Ancora una dimissione oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove scende a diciannove il numero dei ricoveri per Coronavirus. Sono questi i dati del consueto report comunicato dal nosocomio sannita ed aggiornato alle ore 18 di oggi, lunedì 27 aprile. In particolare, delle diciannove persone ancora ricoverate sedici sono del Sannio mentre tre sono residenti in altra provincia. Di questi due sono in terapia intensiva, sei in pneumologia sub-intensiva, otto pazienti sono invece ricoverati nel reparto di malattie infettive e tre a medicina interna.

La dimissione effettuata in giornata va ad aggiungersi pertanto a quelle già effettuate nei giorni precedenti, ma in questo caso non si tratta di un sannita ma di un cittadino proveniente da altre province. Sono quindici, invece, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, di cui quattordici della provincia di Benevento e solo uno proveniente da altra provincia. Anche in questo caso, dunque, dati in calo seppur di una sola unità rispetto alla giornata di ieri quando i pazienti sospetti erano sedici.

In totale sono 76 i pazienti accertati positivi al Covid-19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Di questi 58 sono residenti nella provincia di Benevento.