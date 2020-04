Chiesa Cristiana "Fiumi di Grazia" distribuisce mascherine La Chiesa Evangelica distribuirà mille Dpi e già sta distribuendo pasti gratis del Comune

La Chiesa Cristiana “Fiumi di Grazia”, da sempre attiva sul territorio nel portare avanti iniziative a favore e a sostegno della città, anche nell’emergenza COVID-19 non si è tirata indietro. Nonostante la chiusura dei locali di culto, la comunità si sta impegnando quotidianamente nel supporto alle famiglie in diffcoltà; oltre alla distribuzione di circa 50 pasti giornalieri messi a disposizione dal comune e di derrate alimentari provenienti da donazioni volontarie di privati cittadini e da imprenditori locali, il Pastore Roberto Sferruzzo si è subito attivato promuovendo il numero “SOS PREGHIERA” 0824314838 dove ognuno, in forma anonima, può chiamare per ricevere supporto morale e spirituale. Il 28 Aprile partirà una grande sfida; in collaborazione con la Chiesa Evangelica Cinese di Prato (FI) e al Gruppo di Volontariato di “Cristo è la Risposta” ci sarà una prima distribuzione gratuita di 1000 mascherine chirurgiche con delle postazioni temporanee nei quartieri rispettando il distanziamento e con il supporto della Polizia Municipale dove si riterrà opportuno per evitare assembramenti. Le mascherine saranno imbustate e corredate del messaggio chiave di questo progetto: In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati (ATTI 4.12).

Di seguito il calendario della distribuzione: Martedì 28 Aprile ore 16.00 – Quartiere Capodimonte; Giovedì 29 Aprile ore 10.00- Contrada Torre Alfieri; Sabato 2 Maggio ore 10.00 – Quartiere Ferriovia; Martedì 5 Maggio ore 16.00- Quartiere San Modesto e Venerdì 6 Maggio ore 16.00 – Quartiere Santa Maria degli Angeli.