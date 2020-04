Anche oggi 240 controlli in città e una multa Il bilancio delle verifiche effettuate dal comando di Polizia municipale

Sono proseguiti anche oggi in città i controlli della Polizia municipale per verificare il rispetto delle misure anti-contagio disposte da governo e regione. In particolare, sono 240 i controlli effettuati in giornata nel capoluogo sannita sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine.

“Nel corso della giornata – viene comunciato dal comando il Polizia municipale - sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi”.

Sempre in giornata è stata comminata anche una sanzione amministrativa. Dal comando viene inoltre ricordato: “Dalla giornata odierna con l’entrata in vigore dell’ordinanza del governatore della Campania De Luca numero 39 del 25 aprile 2020, è possibile quanto segue: i pub, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari potranno essere aperti dalle ore 7 alle 14 solo per esaudire le prenotazioni telefoniche o online. E’ vietato recarsi presso questi esercizi pubblici; i ristoranti e pizzerie potranno restare aperti dalle ore 16 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23. Anche in questo caso è vietato recarsi presso i citati esercizi pubblici; per tutta la durata di vigenza dell’ordinanza regionale numero 39/2020 (quindi dal 27 aprile al 3 maggio 2020) resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari".

Ed ancora: "Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 16 del decreto legge numero 18/2020 da parte degli addetti alle consegne; dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020. Inoltre, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, nelle seguenti fasce orarie: dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. Va ribadito che nulla è cambiato rispetto alla disciplina precedente, ma è stato solo statuito quali attività sono possibili”.