Mastella: troppa gente in giro, se continua misure forti Il sindaco: il virus c'è ancora e se ci lasciamo andare rischiamo il contagio

"Dalle scene che ho visto e da quanto mi hanno raccontato sembra che siamo tornati alla normalità. Oggi posso anche capirlo, nei prossimi giorni assolutamente no".

Così il sindaco Mastella commenta questo primo giorno che segna lentamente un primo passo verso il ritorno alla normalità.

In tanti hanno deciso di muoversi per una passeggiata e dunque il sindaco commebta: "In giro abbiamo asintomatici che possono contagiarci se ci lasciamo andare, se abbassiamo la guardia. Il virus non si è disperso, rimane tra di noi. Se sale l'irresponsabilità attuerò misure forti. Occorre quindi fare quanto ci viene detto. Altrimenti i rischi sono dietro l'angolo".