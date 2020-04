Ristoratori: assistiamo inermi a distruzione nostri progetti In una lettera a Mastella spiegano perché domani consegneranno le chiavi delle loro attività

Le difficoltà del mondo della ristorazione in una lettera che suona come un appello. Arriva dal gruppo Emergenza Ristorazione Benevento in vista della simbolica protesta di domani quando numerosi esercenti consegneranno le chiavi delle loro attività al sindaco Mastella.

“Egr. Sig. Sindaco,

quando un imprenditore arriva soltanto ad immaginare di poter rinunciare al lavoro di una vita e a compiere un gesto così grave per quanto simbolico, come la consegna delle chiavi del proprio locale, può essere mosso soltanto dall’istinto di sopravvivenza.

Nessuna appartenenza politica, nessun credo ideologico, nessun tentativo speculativo; soltanto amarezza, sofferenza e paura ci spingono ad indirizzare a lei le nostre disperate richieste di aiuto, non solo quale destinatario diretto di alcune di esse, ma soprattutto per investirla del delicato ruolo di portavoce delle nostre istanze presso le sedi istituzionali regionali e nazionali.

Lei conosce perfettamente la realtà socio-economica della nostra città e della nostra provincia, e sa bene con quanta dignità abbiamo sempre portato avanti le nostre attività in un territorio difficile, a cui anche lei da sempre sta cercando di dare un impulso produttivo e turistico.

Ora, di fronte a questa terribile emergenza, stiamo assistendo inermi alla distruzione dei nostri progetti.

E’ come se un terremoto colpisse un centro abitativo di case già vecchie e logore, i danni sono maggiori che altrove, la ricostruzione e la rinascita più difficili. Abbiamo individuato una serie di misure che, rispettando i limiti imposti dalla emergenza sanitaria, ci potrebbero consentire di provare a salvare il nostro lavoro, quello dei nostri dipendenti e ridare il sorriso oramai spento a tante famiglie preoccupate.

Come sempre noi faremo la nostra parte, con la tenacia e la caparbietà che contraddistinguono il popolo sannita. Le istituzioni, questa volta, facciano la loro”.