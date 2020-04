Mastella ai cittadini: "Serve ancora responsabilità" L'appello del sindaco: “Non siamo ancora tornati alla normalità”

Le parziali riaperture previste da ieri anche in Campania con la possibilità di effettuare passeggiate all'aria aperta, seppur solo in determinate fasce orarie, sembrano essere state accolte con forse troppo entusiasmo dai cittadini. Dopo oltre un mese di quarantena, comprensibilmente, in tanti hanno approfittato della possibilità di poter uscire di casa. Anzi, la possibilità di scendere sotto casa. Perché, si ricorderà, il decreto regionale consente di fare jogging o passeggiate ma solo nei pressi della propria abitazione.

E all'indomani della prima giornata di allentamento delle misure resta la preoccupazione per quelli che saranno i giorni a venire. Il sindaco Clemente Mastella già nella serata di ieri su facebook aveva ammonito i cittadini ed oggi ribadisce: “Non siamo tornati alla normalità, non si sa ancora se il virus resterà durante l'estate o andrà via, poi bisogna stare attenti perché ci sono gli asintomatici che non conosciamo”. Il primo cittadino ricorda inoltre l'importanza di “usare le mascherine”, che “sono obbligatore tranne che per alcune categorie che non possono usarle per ragioni sanitarie”. Ed avverte: “Bisogna evitare assembramenti ed evitare questa forma di rilassamento totale perché se vedo questo ancora per alcuni giorni chiudo, prima che lo faccia De Luca chiudo io e torniamo alle misure di prima”.

Nessuna voglia di sanzionare o reprimere, in qualche modo Mastella sembra quasi comprendere la reazione di ieri ma invita tutti a continuare ad usare un atteggiamento responsabile: “Posso capire che ieri per la prima volta c'è stata questa possibilità, ma successivamente se si continua così non va bene. Bisogna autoregolamentarsi, serve autodisciplina. Rispettiamoci reciprocamente perché dobbiamo avere cura degli altri e dobbiamo salvarci. Devo dire che fino ad ora tranne in alcuni casi i cittadini di Benevento sono stati encomiabili, continuiamo ad esserlo”.