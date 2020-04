Nuova distribuzione del paniere alimentare Caritas A Benevento per famiglie in difficoltà in consegna presso ex Caserma Guidoni

Nuova distribuzione da parte della Caritas del “paniere alimentare covid” a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus nei giorni 7-8-9- Maggio 2020 presso ex Caserma dei Carabinieri Guidoni , Viale degli Atlantici, di Benevento.

Per accedere al paniere si dovrà presentare autocertificazione, scaricabile dal sito www.caritasbenevento.it) e fotocopia della carta d’identità di chi presenta la domanda.

Dove inviarla?

- per E-mail segretriacaritas@diocesidibenevento.it

- per WhatsApp al numero 3476996075

Affinché la domanda sia accolta, pena esclusione del beneficio, l’autocertificazione deve essere compilata in tutte le sue parti (in maniera leggibile ed in stampatello) e correlata di carta d’identità.

Le richieste pervenute saranno oggetto di una valutazione immediata basata sulla corretta compilazione del modello di autocertificazione, fatta dagli operatori preposti della Caritas Diocesana.

Successivamente l’autocertificazione verrà inviata alla Guardia di Finanza, che verificherà la reale veridicità della dichiarazione con relativa sanzione prevista dal codice penale da parte dell’autorità giudiziaria in caso di dichiarazione mendace previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R N° 445 DEL 28/12/2000.

- Sarà data priorità a nuclei familiari residenti nei comuni fuori la città capoluogo afferenti alla Diocesi.

- Sarà data priorità alle famiglie che non hanno avuto accesso alle prima distribuzione fatta dalla Caritas di Benevento

- Sono esclusi dal paniere alimentare le famiglie che hanno ottenuto lo stesso beneficio in generi alimentari da altri enti pubblici e/o privati

- Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

Le domande saranno accettate entro e non oltre le ore 12:00 del 06/05/2020.

La Graduatoria di assegnazione sarà determinata oltre, che dalle priorità sopra menzionate, anche dal giorno e l ‘ora d’arrivo della documentazione corretta e completa fino ad esaurimento dei panieri disponibili.

Panieri

In base alla composizione del nucleo familiare sono previste 4 tipologie di paniere con eguali prodotti differenziati solo dalla quantità e precisamente:

• minimum da 1 componente

• smart da 2 a 3 componenti

• medium da 4 a 6 componenti

• large da 7 a + componenti

Rilascio del Buono per il paniere

Il nucleo che sarà valutato idoneo al beneficio verrà contattato con le stesse modalità usate per presentare la domanda ricevendo un voucher su cui saranno elencati:

1. Nome e Cognome dell’avente diritto;

2. Giorno, ora e luogo del ritiro;

3. Tipologia “paniere alimentare"

Ritiro del Paniere

Per il ritiro del “paniere alimentare” dovrà essere esibito il Buono al primo controllo e poi consegnato unitamente alla autocertificazione, corredata da copia cartacea del documento di riconoscimento non scaduto, il tutto in forma cartacea.

N.B. Per i comuni della provincia di Benevento e di Avellino afferenti alla Arcidiocesi di Benevento i “panieri alimentari” una volta assegnati, con le sopraccitate modalità, saranno consegnati ai parroci o al Vicario Zonale che provvederà alla consegna ai beneficiari.