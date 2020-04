Ieri due sanzioni e 300 controlli della municipale a Benevento "Non è possibile fare jogging, come già detto"

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di ieri circa 300 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Sono state comminate due sanzioni amministrative. “E’ stata un’altra giornata di grande impegno – osserva Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale – per via delle continue variazioni delle disposizioni impartite dalla regione Campania. Oggi finalmente – continua Bosco – è stato chiarito che non è possibile correre, come peraltro avevo sostenuto sin dal primo momento, e che per vinerie, kebabberie, rosticcerie e pub è possibile restare aperti nelle ore serali”.