Villa Margherita: ancora 20 i pazienti in struttura 4 ancora positivi, 13 attendono secondo tampone, 3 sono guariti e saranno dimessi

Sono 4 le persone ancora positive a Villa Margherita, 13 attendono il secondo tampone mentre 3 sono i negativizzati che attendono di essere dimessi. E' il quadro che arriva dalla struttura diventata focolaio nei giorni scorsi, quando numerosi tra pazienti e personale sono risultati positivi al covid.

Dalla struttura infatti precisano: Attualmente i pazienti sono in totale 20.

Di questi:

- 4 sono quelli ancora positivi che verranno prossimamente sottoposti al primo tampone.

- 13 hanno fatto il primo tampone (risultato negativo) e sono in attesa del secondo.

- 3 sono guariti e in attesa di dimissioni