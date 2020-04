Donate 100 mascherine per le famiglie in difficoltà 'Io X Benevento': iniziativa promossa dal presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro

Prosegue nel Sannio la gara di solidarietà a sostegno delle fasce più deboli. A comunicare una nuova iniziativa in tal senso è l'associazione 'Io X Benevento': "In questo periodo di grande incertezza e difficoltà, continua la solidarietà e l’impegno per garantire, soprattutto alle fasce maggiormente svantaggiate, protezione e sostegno. Registriamo e comunichiamo un altro gesto di grande sensibilità, promosso dal presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Vincenzo Testa, che ha donato all’Associazione IO X Benevento, cento mascherine che saranno distribuite ai nuclei familiari in difficoltà e in carenza di dispositivi di sicurezza. Apprezziamo molto, chi, ricoprendo un ruolo di rappresentanza, si prodiga non solo nell’espletamento prezioso e significativo della propria funzione ma contestualmente riserva una generosa attenzione verso le questioni di carattere sociale. L’Associazione IO X Benevento, dunque, ringrazia con il cuore il presidente dell’Ordine professionale per la nobile azione che metterà a disposizione dei cittadini".