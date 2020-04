Al via all'Unisannio un ciclo di seminari per l'orientamento Il programma dell'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori

"Prenderà il via lunedì 4 maggio un ciclo di seminari di orientamento curati dall’Università degli Studi del Sannio e dedicato, prioritariamente, agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori". E' quanto comunicato in una nota dell'Ateneo sannita che precisa: "Si tratta di seminari tematici attraverso i quali studentesse e studenti, guidati da docenti e ricercatori universitari, avranno l’opportunità di scoprire ambiti specifici degli studi accademici, nell’ottica dell’orientamento alla scelta universitaria. I seminari affrontano problematiche inerenti l’economia, il diritto, le scienze e l’ingegneria". Ed ecco il programma: "Nel primo appuntamento, a cura del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, sarà il professor Riccardo Realfonzo a parlare di "Il coronavirus, l'Italia e l'euro", seguito dal prof. Matteo Rossi che tratterà “La borsa al tempo del Covid-19”. Il secondo appuntamento è per mercoledì 6 Maggio a cura del Dipartimento di Ingegneria. Il professor Corrado Aaron Visaggio parlerà di “Emergenza Covid-19 e Cybersecurity: come i cyber-criminal stanno sfruttando la pandemia” seguito dal professor Innocenzo Pinto: “Ascoltare l'Universo: le Onde Gravitazionali”. L’11 Maggio, a cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ci sarà un intervento della professoressa Caterina Pagliarulo: "Un affascinante viaggio nel mondo dei microrganismi: batteri e virus” seguito da un seminario del professor Alessio Valente: 'Il Pianeta che scotta. Riflessioni sui cambiamenti climatici'".

I successivi appuntamenti sono previsti per il 13, 18 e 25 Maggio. Sei incontri complessivamente, tutti programmati alle ore 16. Tutti i seminari saranno trasmessi in streaming sul canale facebook di ateneo con "l’intento di offrire un’occasione di approfondimento alle future matricole, pur rispettando le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19".

“Si tratta di un’iniziativa che, oltre ad inserirsi nel quadro delle attività di orientamento dell’Università degli Studi del Sannio, rappresenta anche un’opportunità per trattare, approfondire e acquisire un più ampio bagaglio culturale e di conoscenze su temi di grande rilevanza”, ha dichiarato la professoressa Lerina Aversano, delegata all’Orientamento dell’ateneo sannita.