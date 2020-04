Covid19. Due nuovi casi positivi al San Pio Uno accertato dai tamponi, l'altro dai test rapidi

Continua a crescere, seppur di poco, il dato dei contagi nel Sannio. Tra gli 80 tamponi processati oggi all'ospedale San Pio tre sono risultati positivi.

Dei tre positivi, solo 1 rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri 2 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Inoltre, sono stati processati 18 test rapidi, dei quali uno solo con esito positivo.

Resta stabile il numero dei ricoveri. Sono 17 i pazienti ancora in ospedale di cui 15 sono sanniti mentre due sono residenti in altra provincia. Sono questi i dati del consueto report comunicato dal nosocomio sannita per oggi, mercoledì 29 aprile ed aggiornato alle ore 18.

Dei diciassette pazienti ricoverati al San Pio solo uno è in terapia intensiva, cinque sono ricoverati nel reperto di pneumologia sub-intensiva, otto a malattie infettive e tre a medicina interna. Diminuisce, invece, seppur di sole due unità il numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus che ad oggi sono tredici di cui dodici residenti nel Sannio e solo uno residente in altra provincia.

Sono 78, infine, i pazienti accertati positivi al covid-19 trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di questi 58 sono residenti nella provincia di Benevento.