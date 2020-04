Covid e solidarietà, continua l'impegno di Io X Benevento Donati 100 'sorrisi', per la spesa e le prime necessità delle famiglie bisognose del Rione Libertà

Continua la solidarietà del progetto “Dona un Sorriso”, raggiunti 100 nuclei familiari grazie alla generosità dei donatori.

Nell’ultima settimana, oltre agli alimenti, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Ottica Gianni Balestrieri, sono state donate le prime nove montature di occhiali da vista ad alcuni bambini del rione Libertà. Ricordiamo che la storica e rinomata Ottica Gianni Balestrieri, nei giorni scorsi, aveva messo a disposizione, cento montature di occhiali da vista e che su segnalazioni e valutazioni dell’Associazione IO X Benevento, vengono donate alle famiglie in difficoltà per questa pandemia.

"Un gesto nobile - commenta il presidente dell'associazione, Giuseppe Schipani - che insieme alla donazione degli alimenti, va incontro alle necessità dei nuclei familiari particolarmente colpiti e in difficoltà e che rientra nell’ambito delle attività di solidarietà della Associazione.

Ringraziamo i nostri instancabili e autentici volontari, che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro supporto, il loro amore e la loro preziosa disponibilità. Aiutare agli altri, essere al servizio del prossimo, è quanto di più gratificante la vita possa regalare.

In particolar modo - spiega ancora Schipani -, ringraziamo Dio, per averci donato anche a noi un sorriso e per aver accolto le nostre preghiere. La settimana scorsa, un volontario della nostra Associazione, mentre stava a casa, è caduto a terra ed è entrato in coma per un problema di salute diverso dal Covid 19 ma che ha generato grande preoccupazione. Finalmente, ieri, Piero si è svegliato ed è stato stubato. Ora, tocca seguire il percorso riabilitativo e attendere che torni tra noi per continuare la sua straordinaria opera di volontariato che da mesi sta portando avanti insieme.

Invitiamo a tutti di continuare a donare, le contingenze legate a questa pandemia, non sono finite e, dopo circa due mesi di stop, considerando la limitata ripartenza di alcune attività, riteniamo che le condizioni economiche dei cittadini, ed in particolar modo di alcune famiglie, siano veramente precarie, per cui continuare a donare, significa alimentare la solidarietà e aiutare chi in questo periodo vive momenti di grande tristezza e preoccupazione.

È doveroso, pertanto, ringraziare tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno donato quel che potevano, prendendo atto della loro generosità e disponibilità".