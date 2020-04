"La legalità come valore: lezioni dalla pandemia" L'iniziativa in videoconferenza dell'Istituto Industriale con il magistrato Sergio Pezza

“La legalità come valore: lezioni dalla pandemia”: questo il tema dell’incontro che il magistrato Sergio Pezza, Presidente della sezione penale del Tribunale di Benevento, ha tenuto questa mattina, in video conferenza, con gli alunni della V CSA, V ITB e V ETA, dell’Istituto Industriale “G.B.Bosco Lucarelli”.

La legalità come valore, ma anche la Costituzione, lo Stato e l’ordinamento giuridico, passando per la pandemia e per il particolare momento che il nostro Paese sta vivendo, sono solo alcune delle tematiche affrontate. Con chiarezza e grande empatia, l’alto esponente della magistratura sannita, ha saputo coinvolgere i ragazzi che, sollecitati dai ricchi spunti argomentativi messi in campo, hanno rivolto numerose domande. Partendo dal significato del “valore”, inteso non come assoluto, ma quanto piuttosto “come una scelta personale – ha spiegato Pezza – volta alla realizzazione della prioria felicità”, gli allievi si sono soffermati a spiegare “il senso” del loro “valore”, da cui deriva lo stato di benessere personale. Interessante e partecipato il momento dedicato al concetto di legalità. Pezza, per far comprendere ai giovani uditori, il suo esatto significato, è partito da lontano. Dall’antichità, “quando l’essere umano – ha ricordato – ha sentito il bisogno e ha compreso l’esigenza di aggregarsi, per consentire la convivenza armonica”, da cui deriva quella gerarchica e delle leggi. “La legalità ai tempi della pandemia”; “la legalità nelle fiction come “Gomorra”. E ancora: “Perché alcuni politici sostengono che i decreti del governo attuati per la pandemia, sono incostituzionali?” Di più: “Come ci si dovrà muovere, in termini economici e lavoratici, dopo il 4 maggio?”: questi gli interrogativi posti che hanno aperto il dibattito – confronto. Al termine della convention, la comunità scolastica dell’Iti “Lucarelli” presente in piattaforma, nel ringraziare il giudice Pezza, si è ripromessa di invitarlo nuovamente, magari presso la sede di Viale San Lorenzo, con l’avvio del nuovo anno scolastico. Il ciclo di conferenze, iniziato con le classi V MMB – ENA, VMMA, terminerà giovedì prossimo, 7 maggio, con le V indirizzo ITA, ITCE ed ENA.