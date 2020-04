Al San Pio analizzati 120 tamponi, nessuno positivo I dati dell'azienda ospedaliera di Benevento: in giornata anche 15 test rapidi, tutti negativi

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 120 i tamponi processati oggi presso il nosocomio sannita, ma nessuno ha dato esito positivo. Dall'ospedale, infatti, viene comunicato che dei 120 tamponi analizzati in giornata otto sono risultati positivi però non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre, sono stati processati 15 test rapidi, tutti con esito negativo.

Resta invariato intanto il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Secondo il nuovo report comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento ed aggiornato alle ore 18 di oggi, giovedì 30 aprile, sono diciassette i pazienti ricoverati per Covid-19 di cui 15 sanniti e solo uno in terapia intensiva. Sono cinque, invece, i pazienti ricoverati in pneumologia sub-intensiva, otto a malattie infettive e tre a medicina interna. Stabile anche il numero dei pazienti sospetti che ad oggi sono undici, di cui dieci sanniti mentre nella giornata di ieri erano tredici. Dato dunque che diminuisce seppur di sole due unità.

Invariato pertanto anche il numero complessivo dei casi affrontati in ospedale dall'inizio dell'emergenza: 78 i pazienti accertati positivi al Covid-19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata. Di questi 58 sono residenti nella provincia di Benevento.