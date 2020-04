Contenimento diffusione Covid presso Comunità Montana Fortore Sottoscritto un protocollo

Si è tenuta questa mattina una riunione, in parte in presenza presso il Comune di Buonalbergo ed in parte in video-conferenza, tra la Comunità Montana del Fortore, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Alfonso Iannace (Fai Cisl), Antonio De Lillo (Uila Uil), Carlo Ceccarelli (Flai Cgil), il responsabile della sicurezza Ernesto Pepe, cui ha seguito il collegamento del medico competente nominato dalla Comunità Montana del Fortore. Quest'ultima è stata rappresentata dal presidente Zaccaria Spina, il vicepresidente Antonio Panarese, il responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo.

In apertura della riunione, è stato illustrato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri forestali.

È seguito un articolato confronto sul Piano Forestazione 2020, anche se l'incontro è stato incentrato sul riavvio in sicurezza delle attività dei cantieri forestali.

In merito, si è concordato che da lunedì 4 maggio partirà la formazione dei capisquadra e ci sarà l'avvio della consegna dei dispositivi previsti. Tra il 6 e 7 maggio si prevede, poi, il possibile riavvio dei cantieri con tutti gli operai in forza all'Ente (OTI ed OTD), ad eccezione di coloro riconosciuti come “soggetti fragili” (condizione che deve essere provata da certificato del proprio medico di base, per essere collocati in malattia come per legge). Inoltre, nel corso delle attività lavorative ci si dovrà attenere rigorosamente a tutto quanto previsto in tema di sicurezza.

A tal proposito, il Protocollo oggetto di condivisione e sottoscrizione con le sigle sindacali di categoria prevede tra le altre cose: il controllo della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5° altrimenti non sarà consentito l’accesso al cantiere; il mantenimento della distanza di sicurezza; l'obbligo di utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni; tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale. Sarà, inoltre, precluso l'accesso ai cantieri a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio.

“Ringrazio – dichiara il presidente Zaccaria Spina – il Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste e tutti gli operatori addetti all'Ufficio, in quanto, oltre ad essere impegnati nelle attività di gestione ordinaria, sono chiamati in questi giorni ad attivare attività tese a garantire la sicurezza ai lavoratori, lo svolgimento dei lavori forestali la cui importanza è emersa in maniera eclatante proprio in questi giorni in cui questi sono sospesi nei vari Comuni, l'adempimento ed il rispetto di una serie di procedure, il raccordo tra tutti gli attori coinvolti nel procedimento (quali sindacati, medico competente, responsabile della sicurezza, capisquadra, etc.)”.

I rappresentanti sindacali hanno espresso soddisfazione e compiacimento per le attività poste in essere dalla Comunità Montana tese a coinvolgere e concertare tutto quanto finalizzato a riavviare in sicurezza i cantieri forestali. Ovviamente ci si aspetta successivi coinvolgimenti per tutte le questioni rimaste sospese a causa dell'emergenza Covid-19.