Carabinieri consegnano tablet agli studenti della Lucarelli La strumentazione messa a disposizione dall'Istituto comprensivo di Benevento

Questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli di Benevento e nell’ottica della diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento della didattica a distanza da parte del MIUR sono stati consegnati 53 tablet alle famiglie che ne hanno fatto richiesta con Sim dati per la connettività.

Iniziativa alla quale hanno contribuito anche i carabinieri della Compagnia di Benevento, coordinati dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Germano Passafiume, e dal comandante della Stazione di Benevento, il luogotenente Mario Diario Mario che hanno partecipato alle operazioni di consegna.

Massima attenzione da parte del gruppo del Personale Amministrativo dell’Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli, guidato dal Direttore dei Servizi Generali e di Amministrazione, Lucia Belperio che in modo attento e scrupoloso ha seguito tutte le operazioni. Un grazie va alla Dirigente Scolastica Silvia Vinciguerra che ha coordinato tutti gli interventi consentendo ai ragazzi maggiormente in difficoltà di poter svolgere con più serenità l’apprendimento della didattica a distanza, in questo periodo di forti incertezze e di assoluta urgenza epidemiologica.